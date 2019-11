Al Teatro Momo arriva Il Piccolo Clown

Domenica 1 dicembre alle 16.30 al Teatro Momo di Mestre, è la volta di Il Piccolo Clown della Compagnia dei Somari, quarto spettacolo della stagione Domenica a Teatro, organizzata dal Comune di Venezia, Settore Cultura, in collaborazione con Arteven.

Il meraviglioso piccolo interprete, Nicolò Saccardo, accompagna il padre Klaus sul palco in una storia semplice e piena di poesia nella quale un piccolo clown un giorno, quasi per caso, si ritrova lontano dalla propria casa, e si affida così alle cure improvvisate di un contadino, poco incline alle relazioni, soprattutto a quelle con i bambini. I due devono imparare a conoscersi e a comprendere le esigenze l’uno dell’altro. Lo spettacolo vede in scena un attore professionista con suo figlio, un bambino di otto anni.

In un lavoro senza parole, indagano sulle relazioni di scambio fra due generazioni, verso un ascolto reciproco capace di creare un legame profondo.

Spettacolo indicato dai 3 anni. Ai bambini offerta dolce sorpresa al termine dello spettacolo.

Biglietteria Teatro Toniolo dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30 (chiuso il lunedì) vendita al Teatro Momo Il giorno di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio