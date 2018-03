"Storie di bambini show, commedia per adulti e bambini a Venezia"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Storie di Bambini Show è una commedia esilarante per adulti e bambini, scritta da Letizia Galli e ispirata alla sua mostra di 210 disegni originali tratti da 12 libri, attualmente in corso al Complesso di Santa Maria della Pietà a Venezia, fino al 15 aprile.



Letizia vi presenta diversi episodi tratti da alcuni dei personaggi principali delle sue storie che adulti e bambini scopriranno questa volta in carne e ossa: Agata Smeralda e Arrighetto, Leonardo da Vinci e Michelangelo e persino, in diretta dalla mitologia greca, Danae e il suo crudele padre Acrisio!



Una troupe d’eccezione, la “Compagnia Bambara” di Napoli, composta da sei attori protagonisti, mette in scena i personaggi nati dalla creatività di Letizia Galli.

Durata dello spettacolo: 45 minuti.



LE DATE: lunedì 9 aprile ore 9.30

martedì 10 aprile ore 17.30 e 18.45

mercoledì 11 aprile ore 9.30 e 11.00

LOCATION: Teatro ai Frari, Calle Drio l'Archivio, 2464/Q Venezia

BIGLIETTO: 3 euro bambini, 5 euro adulti



PER INFO E PRENOTAZIONI: tel: 371 1188031 – mail: didattica@storiedibambini.org



OPPURE PRENOTA IL TUO POSTO QUI >>> http://storiedibambini.org/prodotto/biglietto-storie-bambini-show/

".

