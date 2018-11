Mira: riparte la stagione teatrale, gli spettacoli

Riparte la nuova edizione della stagione teatrale di Mira Il Teatro fa centro, progetto culturale promosso e organizzato dal Comune di Mira con la collaborazione del Circuito Multidisciplinare Arteven/Regione del Veneto. Dal 7 novembre inizia la vendita dei nuovi abbonamenti.

Il programma

Questo il calendario degli appuntamenti in programma al Teatro Villa dei Leoni di Mira, tutti con inizio alle ore 21. Il sipario si aprirà sabato 17 novembre con Enrico Lo Verso che dominerà la scena con Uno nessuno e centomila, omaggio all’ultimo romanzo di Luigi Pirandello in occasione del 150esimo anniversario della nascita del drammaturgo siciliano. Secondo appuntamento sabato primo dicembre con Claudia Marsicano - vincitrice del Premio Ubu come nuova attrice under 35 - guidata dall’autrice e coreografa Silvia Gribaudi - che lavora dal 2009 su Donna, Stereotipi e danza - in Rosa_10 esercizi per nuovi virtuosismi. L’11 gennaio Alessandro Fullin è il principale interprete nonché autore de La Divina, un “Assai liberamente tratto da La Divina Commedia di Dante Alighieri“, mentre il 19 gennaio è di scena la compagnia Stivalaccio Teatro con il divertentissimo Il malato immaginario, l’ultimo viaggio. Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano sono gli interpreti - venerdì 15 febbraio – di Lampedusa, testo di Anders Lustgarten, novità assoluta per l’Italia, definito dal quotidiano The Guardian “Un’escursione coraggiosa nelle acque oscure della migrazione di massa”. Il 28 febbraio spazio a La Scortecata, spettacolo di Emma Dante da Lo Cunto de li Cunti di Giambattista Basile con Carmine Maringola e Salvatore D’Onofrio. Giovedì 21 marzo è la volta di Luca Zingaretti, interprete nonché curatore della regia e dell’adattamento drammaturgico de La sirena, dalle pagine del racconto Lighea, piccolo gioiello scritto da Giuseppe Tomasi da Lampedusa. La rassegna si conclude il 29 marzo con una grande e storica compagnia italiana. Atir Teatro Ringhiera, con in scena anche Annagaia Marchioro attrice a livello nazionale e di origine Mirese, presenta Le allegre comari di Windsor, adattamento di Edoardo Erba e la regia di Serena Sinigaglia.

Info, prenotazioni e vendite

Alla biglietteria di Villa dei Leoni fino a sabato 10 novembre con i seguenti orari di apertura: dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 19, oppure online su arteven.it e circuito vivaticket.it con relativi punti vendita. Cellulare 334 1104633 ore 12.30 – 14.30 e 17.00 – 18.30 - promozione.teatromira@gmail.com