Il Bosco delle Meraviglie: al teatro Momo un laboratorio per i più piccoli

Il Bosco delle Meraviglie trova casa al teatro Momo di Mestre, che dal 6 febbraio apre il suo palcoscenico ai piccoli attori. Il laboratorio teatrale, tenuto da Susi Danesin e Carla Marazzato dell’associazione DanzaStorie, è dedicato ai ragazzi di due differenti fasce d’età. Il mercoledì dalle 17 alle 17.50 per bambini dai 6 ai 9 anni e dalle 18 alle 19.15 per bambini dai 10 ai 12 anni. Saranno dodici incontri di laboratorio. Si parte mercoledì 6 febbraio fino a fine maggio 2019. (Per informazioni: danzastorie@gmail.com, susi.danes@gmail.com o cell. 348 4940191).

Il tema

Il tema è suggerito dal Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. Le due formatrici affronteranno con i bambini più piccoli l’incanto della natura, il bosco incantato giocando su personaggi quali fate e gnomi o, con i più grandi, scoprendo i personaggi principali dell'opera. Attraverso il gioco del teatro i bambini condivideranno desideri, immagini, esperienze, divertendosi in un luogo magico dove tutto è possibile.