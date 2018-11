Teatro Momo: dal 7 di novembre partono i laboratori teatrali

A novembre ripartono al teatro Momo i laboratori teatrali organizzati dal settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven e le Associazioni del territorio. Anche per questa stagione i laboratori scelti propongono un percorso formativo realizzato al fine di conoscere l'individuo attraverso il gioco del teatro; un’opportunità di formazione e di crescita anche “dietro” il sipario attraverso molteplici e mirate proposte laboratoriali.

Quest’anno il tema è suggerito dal sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. Infatti il percorso laboratoriale 2018 porta il nome de Il Grande Sogno: quattro percorsi distinti, destinati a fasce d’età differenti, curati rispettivamente da Ketti Grunchi, che conduce, a partire dal 7 novembre, il laboratorio pilota, Il Grande Sogno, Sogno di una notte di mezza estate/L’ amore contemporaneo, dedicato agli studenti degli istituti superiori. A partire dal testo di Shakespeare e dalla narrazione della storia, il gruppo di ragazzi lavorerà attorno al tema dell’amore giovanile e delle sue caratteristiche nel contesto della vita e della cultura contemporanea. Sabato 10 novembre si apre il laboratorio Family Play, Oberon & Sons, curato da Bhakti Valentina Fornetti e Silvia Piovan, dedicato a genitori, nonni e bambini insieme sul palco. Mattia Berto, MPGcultura, a partire dal 13 dicembre, conduce The Dream. Una App per sognare, dedicato agli adulti dai 18 anni in su. Chiude l’offerta laboratoriale del Teatro Momo, con l'inizio di febbraio 2019, Il bosco delle Meraviglie, dedicato ai ragazzi di due differenti fasce d’età e tenuto da Susi Danesin e Carla Marazzato dell’associazione DanzaStorie. Info Teatro Momo: tel 0412746157. www.culturavenezia.it/momo