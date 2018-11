Michele Placido apre la stagione al Toniolo con il suo Pirandello

Michele Placido inaugura la nuova stagione del teatro Toniolo mercoledì 7 novembre alle 19.30, portando in scena I sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. Lo spettacolo va in scena da mercoledì a domenica 11 novembre 2018. «È la mia passione per tutto quello che è pirandelliano che mi ha portato ad accettare la sfida», spiega Placido. E così immagina una sala e un palcoscenico “spiati” dal sestetto dei misteriosi “personaggi”, determinati ad animare un metateatro pieno di suggestioni soprannaturali.

La trama

La scena si apre con un palcoscenico apparentemente in corso di allestimento per le prove di un'opera teatrale di Luigi Pirandello. Mentre gli attori e i membri della compagnia si organizzano per la prova, l'usciere del teatro annuncia al capocomico l'arrivo di sei personaggi. Inizialmente indispettito dall'interruzione delle prove, il capocomico si lascia convincere dai personaggi i quali intendono raccontare il loro dramma, pensato dall'autore che li creò, ma mai vissuto fino in fondo. Preso dalla vicenda, si decide a rappresentare il dramma dei personaggi sulla scena, utilizzando gli attori della compagnia con risultati poco convincenti. Saranno poi gli stessi personaggi a rappresentare, di persona, il loro dramma.

I Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello è considerato come una delle prove più alte e significative dell’intera poetica dell’autore, dove sono condensati, con abilità e maestria rare, i temi fondamentali della sua produzione. Info biglietteria del teatro, 041971666