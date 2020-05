Una stagione sul sofà: il palinsesto rinnovato della prima settimana di maggio

Gli appuntamenti del palinsesto digitale del Teatro Stabile del Veneto continuano anche nella fase due con conferme di palinsesto e novità. L'ora d'aria di Mattia Berto, dopo 42 incontri trasmessi in diretta, continua a intrattenere il suo pubblico ma cambia ritmo. L’appuntamento, infatti, diventa settimanale: ogni mercoledì alle 18.00 Mattia Berto continuerà ad animare il laboratorio virtuale insieme a nuovi ospiti come Francesca Sara Toich, artista che il 6 maggio sarà in collegamento da Parigi. I prossimi appuntamenti ruoteranno ancora attorno ai grandi personaggi del teatro, pretesto per una chiacchierata conviviale con gli ospiti e per lanciare il gioco con i numersi partecipanti.

Una trasformazione nel palinsesto di “Una Stagione sul sofà” riguarda anche gli “Aperitivi letterari”, che da video diventeranno podcast continuando ad offrire la lettura del romanzo "L’amore ai tempi del colera" di Gabriel Garcia Marquez a cura degli allievi attori della Scuola Teatrale d’Eccellenza.

L’arena virtuale di Zoom, invece, aprirà di nuovo i battenti per la seconda sfida del Poetry Slam. Dopo il primo turno che ha visto Antigone classificarsi per la finale, il torneo di poesia performativa, ideato da Lorenzo Maragoni e Diego Tale per il Teatro Stabile del Veneto, torna in diretta sulla piattaforma web giovedì 7 maggio alle ore 21.30 per il secondo girone in cui si sfideranno Matteo Di Genova (Bologna), Giuliano Logos (Roma), Francesca Pels (Milano).

Immancabili, infine, come ogni settimana gli appuntamenti per i più piccoli, dalla rassegna di spettacoli per le “Famiglie connesse”, trasmessi il martedì, il giovedì e la domenica su Facebook, Instagram e YouTube con le compagnie Matricola Zero, Theama e Stivalaccio Teatro, alla rubrica di fiabe e favole della tradizione “Sogni d’oro”.