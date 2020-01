Ten Minutes Late all'Hard Rock Cafè

Anche nel 2020 Hard Rock Venezia non si ferma mai e ricomincia alla grande il suo programma di musica rigorosamente dal vivo. Venerdì 10 Gennaio si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con la live music targato Hard Rock Cafe Venezia, potenziato dall’esplosiva collaborazione con Home Festival. Dalle ore 21, il palco del Friday Night accoglierà i Ten Minutes Late.

Il duo acustico formato da Giulia Tonini e Francesco Ferrari, entrambi chitarra e voce, provenienti da percorsi musicali diversi ma in perfetta sintonia, proporranno ai fan al Cafe brani appartenenti a generi diversi, dal rock and roll al pop, passando per il classic rock e il metal.

Un’ effettistica mirata e una loop station, gestite con esperienza, rivestono ogni pezzo di caratteristiche ricercate e particolari.

Dalle ore 22 alle ore 24, gli ospiti al locale possono gustare i core cocktails e i drink targati Hard Rock a metà prezzo, esclusivamente al bar principale.

Hard Rock Cafe Venezia è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 11.00 alle ore 24.00.