"Sento la terra girare": la comicità di Teresa Mannino fa tappa al Teatro Toniolo di Mestre

A "Io sono Comico" arriva la travolgente simpatia di Teresa Mannino: martedì 27 e mercoledì 28 marzo 2018, dalle 21, l’artista siciliana porta in scena al Teatro Toniolo di Mestre il suo nuovo spettacolo Sento la Terra girare. Dopo 154 date in tutta Italia con Sono nata il ventitré, Teresa Mannino torna in teatro con un lavoro ancora una volta ispirato dalla sua amata Sicilia, intelligente, ironico, stralunato. Le sue storie attraversano tutta l’Italia, per accendere un sorriso, far riflettere, scatenare risate a non finire.

Lo spettacolo

“Vivo chiusa in un armadio, per mesi, anni. Un giorno decido di uscire, apro le ante e un piccolo raggio di luce artificiale mi acceca, esco e provo ad aprire gli occhi, li apro e leggo che il principe Harry si sta sposando e che l’asse della terra si sta spostando. Mi butto stranamente sulla notizia meno glamour. Com’è possibile che l’asse terrestre stia variando? Finché sparisce la primavera, cambiano le stagioni, ma l’asse della Terra… Pare che, a causa dello scioglimento dei ghiacci, i Poli diventino più leggeri e l’asse si sposti. Come quando, al parco, il compagno strafottente che hai di fronte scende all’improvviso dal dondolo e ti fa cadere giù. Bastardo! Leggo che le cose stanno cambiando in modo radicale e velocissimo, gli animali si estinguono a un ritmo allarmante, come quando sono spariti i dinosauri 66 milioni di anni fa".

Prevendite