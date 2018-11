Il folk e il blues irrompono sul palco dell'Hard Rock Cafe con i The Fireplaces

Venerdì 9 novembre 2018 alle 21.30, in Bacino Orseolo si ripercorreranno le strade del folk, del country blues e dello spirituals. Sul palco del Friday Night Live, la rassegna del venerdì sera dedicata alla musica live&free di Hard Rock Cafe Venezia, potenziata dall’esplosiva collaborazione con Home Festival di Treviso, l’energia e il ritmo della musica d’oltreoceano dei The Fireplaces.

La formazione

La formazione padovana composta da Caterino “Washboard” Riccardi, voce, chitarre, washboard e percussioni, Carlo Marchiori, voce, chitarra acustica e banjo, Marco Quagliato, basso elettrico, contrabbasso, banjo e voce e Oliviero Lucato, tastiere, armonica, fisarmonica e voce, proporrà ai fan del tempio del Rock le sonorità folk, country blues e spirituals ispirate a Bruce Springsteen, con il quale il frontman del gruppo si è esibito sul palco dello stadio Euganeo e dello stade de France, ma anche a Neil Young, Bob Dylan, The Band, Grateful Dead, CCR, Elvis Presley e Tom Petty come ai pilastri della roots music americana come Mississippi Fred McDowel, Mississippi John Hurt, Sister Roseta Tharpe.

Il concerto

In puro stile busker, il quartetto trascinerà il pubblico in uno show dinamico, divertente e coinvolgente durante il quale farà ascoltare i pezzi contenuti nell’album “Shelter from the Storm” del 2015 ma anche brani più recenti contenuti nel lavoro "Soulfood" uscito da poco.