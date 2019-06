The Franks in Trio: le sonorità di Amy Winehouse all'Hard Rock Cafè

Sapore retrò e tinte jazz, soul, rhythm and blues per il prossimo Friday Night Live. Venerdì 28 Giugno, il consueto appuntamento in musica del venerdì sera targato Hard Rock Cafe Venezia, potenziato dall’esplosiva collaborazione con Home Venice, sarà un omaggio al talento e allo stile musicale inconfondibile di Amy Winehouse con i The Franks in Trio.

Chiaro riferimento nel nome a “Frank”, disco di esordio della regina del soul bianco, i The Franks in Trio ovvero Ilaria Mandruzzato, voce, Davide Nicchio, chitarra, Federico Lincetto, basso, saliranno sul palco del Cafe di Bacino Orseolo, dalle ore 21.30, per proporre ai fan alcuni dei capolavori della cantautrice londinese, tra cui “Rehab”, “You know I’m no good”, “Back to Black”, la commovente “Love is a losing game” e la stessa “Frank”, per citarne alcuni. Il pubblico al locale potrà ascoltare un repertorio di grande impatto capace di spaziare dai raffinati arrangiamenti soul-jazz all'energia reggae e ska e rivivere, nelle atmosfere, la storia musicale e personale insieme della star e icona britannica.

Dalle ore 22.00 alle ore 24.00, i fan al locale potranno gustare i core cocktails e i drink targati Hard Rock a metà prezzo, esclusivamente al bar principale.

