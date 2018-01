Il sound degli anni 50-60 all'Hard Rock Cafe: Alex & The Doo-Wops presentano il loro album

"The Good & The Bad Side - Il Buono ed il Cattivo Lato" è il nuovo album da solista di Alessandra Cappon, in arte Alex. Il risultato di mesi di lavoro in studio sarà presentato con una serata di release all'Hard Rock Cafe di Venezia, con i brani dell'album eseguiti dal vivo. Pezzi noti degli anni "ruggenti" del rock and roll (più un inedito) rivisitati e mescolati alla personalità rock-grintosa - ma anche dolce da pin-up - della cantante veneziana, accompagnata dai suoi Doo-Wops: Nikk Reds (chitarra e cori), Pietro MRock (batteria e cori), Adriana (cori). Uno show che mescola passato e presente, anni '50-'60 e i giorni nostri, i buoni e cattivi lati di tutti noi.