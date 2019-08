The NuVoices Project: la nuova Bike Nights di Bibione Faro

Proseguono i concerti live gratuiti collegati alle bike nights: dopo una pedalata in compagnia al chiaro di luna in mezzo alla natura, martedì 13 agosto alle 21.15 al Faro di Bibione, uno spettacolo efficace, fatto di melodie familiari e capaci di fare scatenare anima e corpo con i The NuVoices Project in "Gospel & Pop Concert". L’ensemble proporrà un repertorio misto diviso in due parti: una dedicata ai grandi classici del Gospel e l’altra a brani che, seppure identificati nel contesto della musica moderna Pop e Rock, hanno come punto cardine la coralità. Si passerà da brani trascinanti come Giants di Donald Lawrence e l’intramontabile Oh Happy Day di Edwin Hawkins a una sezione dedicata alla musica dei Queen, reso ancora più popolari grazie al recente film “Bohemian Rhapsody”, a Bruno Mars e a Claudio Baglioni, sempre accontentando più e meno giovani.

The NuVoices Project sono nati nell’ aprile 2018 come evoluzione della precedente formazione FVG Gospel Choir. L’idea è arricchita dall’esperienza artistica maturata in ambito vocale e strumentale dal Maestro Rudy Fantin, direttore artistico e preparatore dell’ensemble. Il fascino della voce, la coralità, la voglia di sperimentare e la mancanza di pregiudizi stilistici rendono la formazione capace di muoversi fra le sfumature della musica moderna alla rielaborazione di culture tradizionali in chiave moderna.

Le Bike nights e gli eventi collegati sono promossi dal comune di San Michele al Tagliamento, in collaborazione con Confcommercio, Bibione Spiagge e The Groove Factory. Media partner Radio Gioconda. Per informazioni: info@comunesanmichele.it