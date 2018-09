Thegiornalisti a Jesolo: la band romana porta il "Love tour" al Palazzo del Turismo

Dopo i successi dell’album “Completamente Sold Out”, del singolo “Riccione” e dell’ultimo tour che ha ottenuto il tutto esaurito ovunque, i Thegiornalisti, band guidata dalla Tommaso Paradiso, nuova autentica stella della musica italiana, ripartono con il loro “Love Tour”. Alle date già annunciate in autunno, la band aggiunge oggi nuovi concerti a primavera 2019, tra cui quello che li vedrà protagonisti il prossimo 26 marzo 2019 al Palazzo del Turismo di Jesolo. I biglietti per questo nuovo importante appuntamento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno in vendita a partire dalle 10 di lunedì 1 ottobre on line su Ticketone.it e dalle 10 di giovedì 4 ottobre anche in tutti i punti autorizzati Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it.

La band

Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera, i Thegiornalisti, si formano a Roma nel 2009. La band autoproduce i primi due dischi nati e scritti nel salotto di casa, così che a settembre 2011 esce prima “Vol.1” e qualche mese più tardi “Vecchio”. Il cambio di rotta e di stile avviene a fine 2013 quando firmano con Foolica e, nell’anno successivo, pubblicano “Fuoricampo”, disco prodotto da Matteo Cantaluppi, che riscuote un ottimo successo di critica e di pubblico. Da novembre 2014 sono impegnati nel “Fuoricampo tour” che li ha visti esibire in tutta Italia registrando nuovi numeri importanti. Nel 2015 Tommaso Paradiso firma la sua prima importante collaborazione, è coautore di “Luca Lo Stesso”, il singolo di Luca Carboni in vetta alle classifiche airplay. È l'ascesa definitiva della loro carriera.