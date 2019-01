La mostra sul Tintoretto è un successo: in 4 mesi oltre 130mila visitatori

Chiusa con un bilancio più che positivo la mostra Tintoretto 1519 - 1594 a Palazzo Ducale, che ha registrato nei quattro mesi di apertura oltre 130mila visite. Tintoretto ora va a Washington, a Palazzo Ducale arriva Canaletto.

Il trasferimento a Washington

Le celebrazioni del cinquecentenario della nascita hanno coinvolto l'intera Venezia e le più importanti personalità e istituzioni internazionali in un grande lavoro di studio e valorizzazione delle opere e del genio artistico di Jacopo Robusti detto Tintoretto. Un lavoro che ora troverà forma e sede alla National Gallery of Art di Washington, dove il 10 marzo aprirà "Tintoretto. Artist of Renaissance Venice". Mentre nelle sale di Palazzo Ducale entreranno le opere di un altro grande veneziano e dei suoi contemporanei, con la mostra "Canaletto e Venezia" che aprirà il prossimo 23 febbraio.

Dal 1937 Tintoretto non era oggetto di un’esauriente retrospettiva nella sua città natale. «La Fondazione Musei Civici di Venezia - si legge in una nota - è orgogliosa di aver potuto onorare la sua arte e condividerla con un gran numero di persone, dai suoi concittadini al grande pubblico internazionale, che hanno potuto così ammirare la maestria e approfondire la conoscenza di un grande genio della storia dell'arte non solo veneziana, inquadrandolo nella storia del Cinquecento e scoprendo l'enorme influenza che Tintoretto ancora oggi esercita nella produzione degli artisti».