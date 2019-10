Tiziano Scarpa chiude il ciclo Incroci alla Collezione Peggy Guggenheim

L'ultimo appuntamento con il ciclo Incroci, organizzato dalla Collezione Peggy Guggenheim, vedrà come protagonista lo scrittore Tiziano Scarpa che giovedì 24 ottobre alle 11.00 (in inglese) e alle 15.00 (in italiano) parlerà al pubblico della collezionista americana e di storie inedite sul suo conto. Si chiude così un insieme di appuntamenti che ha approfondito la figura di Peggy Guggenheim facendola emergere dagli aneddoti di chi l'ha studiata o conosciuta e che rientra nei cosiddetti Public Programs La continuità di una visione, realizzati con il sostegno della Fondazione Araldi Guinetti, Vaduz.

La partecipazione all'evento è compresa nel biglietto del museo e non sono necessarie prenotazioni, mentre, per i residenti della città metropolitana l'ingresso è gratuito.