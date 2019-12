"Sulle nuvole tour", Tommaso Paradiso in concerto a Jesolo

Tommaso Paradiso, protagonista assoluto del pop italiano degli ultimi anni, ex leader dei Thegiornalisti, annuncia oggi il suo nuovo progetto live dal titolo “Sulle Nuvole Tour”, dieci date live che lo vedranno protagonista nell’autunno 2020 sui palchi dei principali palazzetti italiani. L’unico concerto in tutto il Nordest è in programma il prossimo sabato 14 novembre, al PalaInvent di Jesolo, venue che si conferma anche per il 2020 come punto di riferimento per i grandi concerti a Nordest. I biglietti per questo attesissimo nuovo appuntamento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Città di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno disponibili su Ticketone.it a partire dalle 11 di mercoledì 11 dicembre 2019 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle 11 di lunedì 16 dicembre 2019. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Tutte le info su www.azalea.it .

Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore con una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione”, fino a “Questa Nostra Stupida Canzone d'Amore”, “New York” e “Felicità Puttana”, oltre naturalmente al singolo, già certificato disco di platino, “Non avere paura” uscito il 25 settembre (Island Records). A oltre due mesi dall’uscita, il brano è ancora presente nella Top 10 delle classifiche FIMI/Gfk, Spotify Viral 50 Italia, Apple Music, iTunes, EarOne e Youtube con il suo video, e ha già superato 17,3 milioni di stream su Spotify. Il videoclip, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, conta ad oggi più di 11,3 milioni di views e coinvolge un cast eccezionale, che vede protagonisti: Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo.

Gli appuntamenti a Jesolo

Fra i prossimi grandi eventi in programma al PalaInvent di Jesolo troviamo lo spettacolo comico di Pio e Amedeo (28 dicembre), il concerto di Antonello Venditti (29 febbraio), l’unica data nel nordest di Brunori Sas (3 marzo) e le date zero dei nuovi tour di Marracash (28 marzo) e Emma (3 ottobre). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it.