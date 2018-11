Tommy Bricks espone la sua collezione Lego Star Wars a Martellago

Tommy Bricks espone la sua collezione Lego Star Wars al CentroMarca Banca di Martellago. La bella iniziativa ha trovato il consenso tra le parti e deciso di portare la collezione privata del 13enne Tommaso favaro e del padre Samuele di Silea (Treviso) in visione presso il Centro Mostre di Martellago in piazza Vittoria 11. Appuntamento per sabato 24 e domenica 25 novembre 2018.

Quasi l'intera collezione

Il team Tommy Bricks esporrà per la seconda volta quasi l’intera collezione per gli interessati, dal momento che alle mostre in giro per l’Italia, il duo portava esclusivamente quello che veniva richiesto. Appuntamento quindi imperdibile per gli amanti della saga e dei mattoncini colorati Lego. La mostra avrà i seguenti orari: Sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18. All’interno della sala sarà proibito toccare le opere e non si potranno portare bevande e/o cibi.