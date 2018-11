"Tonache di sangue", il clero e la cronaca nera raccontati a Sambruson di Dolo

Il 30 novembre 1609, nel podere di proprietà del monastero di San Giorgio in Alga a Sambruson, alcuni uomini armati e mascherati con barbe finte seviziano e derubano i residenti. La banda è formata dai preti di Lugo, Campagna, Paluello, Lughetto e della stessa parrocchia di Sambruson. Gli archivi riportano un processo lungo e con una fine drammatica. Davide Busato presenterà questo racconto tratto dal suo ultimo libro "Tonache di Sangue, assassini, briganti e sicari del clero" edito da Rusconi libri. L'appuntamento è per sabato 10 novembre 2018, a partire dalle 18, presso l'Antiquarium di Sambruson di Dolo.

L'opera

"Tonache di Sangue, assassini, briganti e sicari del clero è una raccolta di 36 casi di cronaca nera che hanno come protagonista il clero, dove si racconta come nel lontano 30 novembre del 1609 in quel di Sambruson…"

Info aggiuntive

La serata può proseguire, per chi lo desidera, con la cena con l’autore nel vicino Ristorante di Ca’ Zane Martin (Via Argine Sinistro, 105 – Sambruson). Info costi cena e prenotazione obbligatoria allo 041 412216. Ingresso libero. Info 3332678850 – info@centrostudirivieradelbrenta.it.