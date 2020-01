La musica del Novecento e contemporanea all'M9: in programma "Il Toniolo all'M9"

Il Toniolo all'M9, è la nuova mini rassegna dedicata alla musica del Novecento e contemporanea, articolata in due concerti ospitati presso l'Auditorium Cesare De Michelis di M9 - Museo del '900.

La rassegna

La rassegna testimonia la scelta di portare la musica da camera di Io Sono Musica del Teatro Toniolo anche al di fuori del teatro, in un contesto di grande valore culturale ed architettonico quale M9 – Museo del ‘900, con una connotazione musicale fortemente indirizzata alla musica del Novecento e contemporanea. I concerti, in programma il 1 e il 14 febbraio 2020, sono affidati al prestigioso Ensemble Sentieri Selvaggi, nato nel 1997 da Carlo Boccadoro, Filippo Del Corno e Angelo Miotto, allo scopo di avvicinare la musica contemporanea al grande pubblico. Il primo concerto vedrà inoltre la partecipazione straordinaria di Mario Brunello.

Focus

Mediterraneo, il primo appuntamento sabato 1 febbraio alle ore 20.30, è impreziosito dalla prima esecuzione europea del brano di Christopher Cerrone "Why was I born between mirrors?" per sestetto e dalla composizione di Giovanni Sollima Spasimo, con Mario Brunello violoncello solista. In programma inoltre le composizioni di Francesco Antonioni, "Da cosa nasce cosa", e di Marco Betta, "In ombra d'amore - Ballata per viola. Antico e moderno", secondo e ultimo concerto venerdì 14 febbraio alle ore 20.30, propone in programma le composizioni di Thomas Adès, Court Studies from The Tempest, Mark-Anthony Turnage, Duetti d’amore, Armando Gentilucci, Al telaio del tempo, Mauro Montalbetti Vento Largo, concludendo con "Le sette stelle" di Carlo Boccadoro, direttore artistico e musicale di "Sentieri Selvaggi". La rassegna Il Toniolo all'M9 è inserita nel palinsesto delle Città in Festa e organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Mestre, in collaborazione con il settore Cultura del Comune di Venezia ed M9 - Museo del ‘900.

Biglietti e info

Posto unico non numerato: Intero 25,00

Ridotto € 20,00

In caso di acquisto di biglietti per entrambi i concerti il prezzo è € 20,00 per ogni concerto.

Riduzioni: soci Amici della Musica di Mestre, abbonati Io Sono Musica - Teatro Toniolo, abbonati M9 - Museo del '900, giovani fino a 30 anni. Il biglietto consente di visitare a tariffa ridotta la mostra permanente di M9 - Museo del '900 (offerta valida fino a dicembre 2020). I biglietti saranno in vendita presso la biglietteria di M9 a partire dal 15 gennaio, aperta dalle 9.00 alle 17.00 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì; dalle 10.00 alle 18.00 sabato e domenica; martedì giorno di chiusura