Tornano Marghera Estate e cinema sotto le stelle in piazza Mercato

L'annuncio era già stato fatto dall'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini in occasione della presentazione della rassegna "Io sono Teatro...tra la gente" (che ha visto ieri il doppio spettacolo di Andrea Pennacchi in piazzetta Malipiero), ora l'ufficialità è arrivata con un post sui social del settore Cultura del Comune di Venezia: piazza Mercato anche nell'estate 2020 tornerà ad animarsi con il Marghera Estate prima e il cinema all'aperto poi.

Marghera Estate e cinema all'aperto

Per ora non ci sono altri dettagli, se non quelli riguardanti le date: Marghera Estate si terrà dall'11 al 25 luglio, mentre la consueta rassegna di film dedicati alle famiglie è prevista per il mese di agosto. «Sarà un'estate diversa, - aveva commentato Venturini - ma non intendiamo lasciare soli i cittadini. Lasciamo i luoghi chiusi e portiamo tutto all'aperto. È il momento di ripartire con la socialità e il Comune si prende il compito di offrire questa occasione ai cittadini».