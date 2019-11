Un tour dei murales di Dolo per celebrare i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino

Trent'anni fa veniva abbattuto il muro di Berlino: un evento epocale che ha cambiato le nostre vite e la nostra visione del mondo. Oggi quello che rimane di quella barriera tra l'Est e l'Ovest è una galleria d'arte a cielo aperto, nella quale i colori, il messaggio e le opere di tanti street artist hanno preso il posto della chiusura, della paura, della guerra.

Dolo, con i propri murales, ha inteso e intende continuare a fare la propria parte, perché dove c'è divisione ci sia comprensione, dove c'è paura ci sia colore e dove c'è conflitto ci sia gentilezza. Così l'assessore alla Cultura Matteo Bellomo preannuncia l'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale in ricordo del 9 novembre 1989, data in cui venne abbattuto il muro di Berlino: una camminata guidata attraverso il centro cittadino per sostare davanti ad alcuni dei murales realizzati in questi ultimi anni dagli street artist che sono passati a Dolo.

La partenza sarà alle 10.30 davanti alla scuola De Amicis e si concluderà alle 12.00 nella zona degli impianti sportivi, dove la Piscina Comunale - Riviera Nuoto srl offrirà un aperitivo ai partecipanti.