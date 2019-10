In treno a vapore da Mestre a Feltre per sostenere Avapo

Avaporerosa. Domenica 20 ottobre 2019 Avapo Mestre organizza, nell’ambito delle manifestazioni di "Ottobre in rosa" e con il patrocinio del Comune di Venezia e della Regione Veneto, il treno Avapo Re Rosa con locomotiva a vapore e carrozze d’epoca con partenza dalla stazione di Venezia Mestre e destinazione Feltre. Perché Rosa? Perché ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e per questo in tutta Italia ci sono manifestazioni chiamate Ottobre Rosa proprio per promuovere la prevenzione. Per favorire l’afflusso dei viaggiatori si effettuerà una fermata anche a Spinea.

Gli orari di partenza sono:

alle 9 da Venezia Mestre, alle 9.15 da Spinea e l’arrivo a Feltre alle 12.20 circa.

Ci sarà una fermata alla stazione di Treviso Centrale alle 10 con ri-partenza alle 10.20.

Gli orari del ritorno: Feltre 16, Treviso 18.20, Spinea 18.45, Venezia Mestre 19.

Concerto

Il contributo di partecipazione è di 40 euro a persona, i bambini sotto gli 8 anni non pagano ma non hanno diritto al posto. Verso le 14 presso l’auditorum delle suore Canossiane nei pressi della stazione ci sarà un concerto dei Flauti di San Marco, diretti dal maestro Davide Nicolosi. Questa giovane orchestra, composta da trenta elementi, svolge la propria attività fin dal 1997 e utilizza come strumento principale il flauto, in tutte le sue tonalità, ma che si avvale anche della partecipazione di tromba, oboe, chitarre, tastiere e percussioni.

Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente alla sede Avapo Mestre in viale Garibaldi 56 oppure telefonando allo 041 5350918. È possibile anche acquistare i biglietti effettuando un bonifico bancario su conto corrente intestato a Avapo Mestre Onlus presso: