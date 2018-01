Il Trio Medusa sbarca a Nave de Vero

Grande appuntamento a Marghera: venerdì 20 gennaio 2018 andrà in scena il mitico Trio Medusa, che animerà Nave de Vero con uno spettacolo unico. Il Trio Medusa è un trio di comici (Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi) divenuto famoso grazie al programma televisivo “Le Iene” grazie al quale sono stati premiati per sei anni di fila con l'Oscar della Tv. Si contraddistinguono da sempre per la loro comicità irriverente che ha irritato molti personaggi dello spettacolo e della politica “presi di mira” dal trio.

Il trio

I tre hanno iniziato da giovanissimi, quando frequentavano la stessa località di mare per le vacanze estive, Marina Velca; qui, per ingannare il tempo avevano costruito la loro prima emittente radiofonica (Radio Medusa) andando in onda a tarda notte, sulle frequenze di Radio Maria che coprivano con scherzi, lazzi e soprattutto sigle dei cartoni animati. Nascono infatti come speaker radiofonici: prima in piccole emittenti locali (dal 1994 al 1998), poi a Radio Capital, Radio Rai 2, e infine a Radio Deejay, dove sono in forze dal 2001 e dove conducono ogni giorno il programma "Chiamate Roma Triuno Triuno".

In radio e tv

Nella stagione 2008-2009 hanno commentato il Takeshi's Castle per GXT. Nel 2009 sono entrati a far parte del cast di “Parla con me” su Rai Tre e hanno condotto, insieme al geologo e primo ricercatore del CNR Mario Tozzi, "La Gaia Scienza" su LA7. Tra gli altri riconoscimenti, hanno vinto anche il Premio Massimo Troisi, il Premio per la Satira Politica di Forte dei Marmi e il Premio Braille per l'impegno pubblico nel trattare temi sociali come la disabilità. Hanno fanno parte del cast di “Quelli che il calcio”.