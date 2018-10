Trofeo "Città di Venezia" 2018: torna per il 13esimo anno la "regata sprint" a Cannaregio

Le società remiere veneziane nuovamente in acqua per la solidarietà: torna, per la tredicesima volta, domenica 14 ottobre 2018, il Trofeo "Città di Venezia", la regata sprint nel canale di Cannaregio promossa dall'associazione “Remiere Punta san Giobbe”, a sostegno delle associazioni di volontariato operanti in città.

Nove equipaggi

In acqua scenderanno nove equipaggi: uno per ognuna delle otto remiere presenti, più uno formato dai giovani vogatori veneziani più promettenti. Ogni equipaggio non rappresenterà però la propria remiera, ma una delle nove associazioni di volontariato sostenute, vestendone pure i colori: Aita, Aido, Airc, Avapo, Amici del Cuore, Avis, Anffas, Ail e Alice.

Programma della giornata

Sarà una regata “sprint” a cronometro individuale: ogni equipaggio partirà a distanza di due minuti, coprendo un percorso di circa 3 minuti e mezzo, nel canale di Cannaregio. Il programma della manifestazione prevede alle 10 l'apertura delle postazioni delle associazioni di volontariato e la sfilata delle “Pink Lioness in Venice”, seguita dal corteo di barche tradizionali a remi. Alle 10.15 sarà invece dato inizio alla gara, mentre le premiazioni sono previste per le 11.30.