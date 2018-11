"Ugos" di Daniele Tinti inaugura il nuovo ciclo di stand up comedy a l'Avogaria

Si ride di gusto grazie a una comicità spietata e dissacrante, senza censure e peli sulla lingua. Ritorna, dopo i sold out registrato gli anni scorsi al Teatro a l’Avogaria di Venezia, una nuova stagione di Stand Up Comedy. Primo appuntamento sabato 24 novembre 2018 con Ugos di Daniele Tinti.

La rassegna

Scomoda e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto, la stand up comedy è una comicità trasgressiva dal linguaggio esplicito senza i filtri del perbenismo. La rassegna, otto appuntamenti, a cura di Nicolò Falcone, porterà in laguna i comici di punta nel panorama nazionale e darà agli esordienti la possibilità di provare un palco davanti a un nutrito pubblico di intenditori.

Lo spettacolo

Ugos vede come protagonista Daniele Tinti, un quasi trentenne cresciuto a L’Aquila e poi trasferitosi a Roma. È il racconto di una parte della sua esistenza, più precisamente quella divertente. Dal terremoto alle malattie tropicali, dagli esami falliti alla povertà, passando per la dipendenza: tutti gli argomenti più pesanti vengono narrati con la leggerezza che meritano. In chiave esilarante vengono proposte le difficoltà di un ragazzo che cerca di affermarsi nella società contemporanea.

Daniele Tinti

Tra i comici emergenti più apprezzati in Italia, grazie alle sue esperienze in programmi di Comedy Central News e Stand Up Comedy Italia, Tinti propone in chiave esilarante le difficoltà di un ragazzo che cerca di trovare il suo posto nel mondo del lavoro, attraverso il racconto delle sue esperienze che vanno dal volontariato in Africa agli spettacoli in giro per l’Italia, toccando il brutale mondo della ristorazione.