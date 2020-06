Ultimo recupera il concerto a Bibione nel 2021

Buone notizie per i fan di Ultimo, Max Pezzali e Salmo, che avevano visto i concerti in programma allo Stadio Comunale di Bibione rinviati a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo settimane di grande attesa sono state annunciate le date dei recuperi, con i tre spettacoli che saranno spostati all’estate 2021. Il concerto di Ultimo, originariamente in programma il 29 maggio 2020, verrà così recuperato il prossimo 4 giugno 2021. I biglietti precedentemente acquistati per i tre concerti rimangono validi per le nuove date. Info su www.azalea.it , www.fvgmusiclive.it e www.vivoconcerti.com .

Ultimo

Il Tour negli Stadi di Ultimo, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, è riprogrammato per l'estate del 2021. I biglietti e i VIP pack già acquistati rimarranno validi per le nuove date, maggiori informazioni al sito www.vivoconcerti.com. Ultimo sarà il più giovane artista italiano di sempre a esibirsi negli stadi, dove canterà live a partire dalla data zero del 4 giugno 2021 allo Stadio Comunale di Bibione.