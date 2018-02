Cala il sipario sul Carnevale, lo svolo del gonfalone di San Marco ultimo atto in laguna

Il Carnevale di Venezia si prepara per il gran finale del Martedì Grasso. Ultime sfilate, ultime maschere e poi la chiusra del sipario nel pomeriggio, con la presentazione al pubblico della Maria del Carnevale 2018 e il tradizionale Svolo del Leon.

Le maschere più belle

Il programma inizierà al mattino alle 11 con le sfilate delle Maschere più belle che si esibiranno ancora una volta sulla passerella del salotto più bello del mondo, a caccia non solo di scatti delle macchine fotografiche e degli smartphone di migliaia di turisti. La mattina proseguirà poi con la simpatica "Sfida il Campione", un attrezzo montato sul palco della piazza che consentirà a chi lo desidera di confrontarsi con i campioni veneziani della voga veneta in una sfida a due al "remoergometro". Alle 14 ultimo appuntamento con la Scuola di Circo e la conduzione dei Pantakin Circo Teatro e della Compagnia Barbamoccolo. L'attesa poi si sposterà per la presentazione alla piazza e al popolo del Carnevale della Maria dell’Anno 2018 la cui elezione avverrà lunedì sera nelle Sale Apollinee della Fenice da parte della giuria tecnica.

La Maria del Carnevale

Le 11 Marie giungeranno in piazza verso le 16.30 dopo essere state protagoniste di un corteo acqueo a bordo delle Caorline che partirà da San Giacomo dell’Orio. In piazza, ad attenderle, ci sarà già la Maria vincitrice del titolo 2018 che starà già procedendo ad indossare il suo nuovo vestito di Maria del Carnevale 2018, realizzato e cucito in questi giorni nella bottega dell’Atelier Pietro Longhi dalle magiche mani di Francesco Briggi e Raffaele Dessì. Alle 16.30 è quindi prevista l’incoronazione da parte del Doge della damigella più dolce e aggraziata del Carnevale, il tutto orchestrato come di consueto dal maestro di cerimonia e presentatore Maurice Agosti, attorniato dal corteo dogale curato dal Cers.

Lo svolo del leon