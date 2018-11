Un magico Natale all'Hilton Molino Stucky

L’esclusivo hotel veneziano propone interessanti offerte per il periodo festivo

Venezia è capace di lasciare senza fiato per la sua straordinaria bellezza, ma c’è un periodo dell’anno in cui la città diventa ancora più magica e affascinante, se possibile. Stiamo parlando del periodo natalizio, quando la Serenissima si illumina con splendidi addobbi, lo scintillio delle luci che si riflettono sulle acque dei canali e la sua atmosfera senza tempo.

Passare il Natale e il Capodanno a Venezia regala emozioni uniche che non si dimenticheranno facilmente e proprio per questo, Hilton Molino Stucky, gemma la cui iconica silhouette si erge sull’isola della Giudecca, ha creato delle proposte ad hoc per questo periodo. A partire dalle invitanti proposte culinarie delle cene di Natale e Capodanno create dall’Executive Chef Ivan Catenacci, ai pacchetti wellness presso l’esclusivo centro benessere eforea Spa & Fitness Centre fino alle interessanti idee per gli eventi aziendali, Hilton Molino Stucky ha l’offerta ideale per rendere le vostre festività ancor più speciali.

Per quanto riguarda le proposte culinarie, Hilton Molino Stucky offre diverse opzioni, con un menù à la carte disponibile a pranzo e a cena dal 24 al 26 dicembre, presso il ristorante Bacaromi e il Rialto Lobby Bar & Lounge. Tra le proposte del menù à la carte al Bacaromi, potrete assaporare un delizioso risotto con pastin e radicchietto saltato in padella leggermente speziato e ciccioli di lardo, trittico di freschissimi pesci affumicati in casa con crostone di pane al burro salato erborinato e un saporito cosciotto d’agnello con salsa al merlot, patate al forno e cime di rapa saltate all’aglio, tra i vari piatti. Gioco di triglia con fantasia al mandarino, stufatino di lonza, salsiccia e cotenna croccante con verza e patate ratte e halibut alla mugnaia con schie e rape sono invece alcuni degli squisiti piatti che si potranno gustare presso il Rialto Lobby Bar & Lounge.

Per accompagnarvi nel migliore dei modi all’arrivo dell’anno nuovo, per la cena di Capodanno, Hilton Molino Stucky ha pensato a tre diverse proposte, per regalarvi una serata indimenticabile: l’elegante ristorante Aromi, premiato nel 2018 come Destination Restaurant of the Year, Italy ai Luxury Travel Guide Food & Drink Awards e nominato Luxury Hotel Restaurant 2019 ai World Luxury Restaurant Awards, declina la formula della cena servita, con menù realizzato dall’Executive Chef Ivan Catenacci a 395€ a persona e una selezione di vini selezionati dal Maitre Giovanni Burrafato abbinati ad ogni piatto. Per immergersi, nella tradizione locale, ideale è, invece, il ristorante Bacaromi, il cui stile riprende un bacaro veneziano, che propone anch’esso una cena servita, con vini abbinati ad ogni portata e con una spettacolare vista su Venezia e il Canale della Giudecca (280€ a persona). Infine, il ristorante Il Molino prevede, al prezzo di 180€ a persona, un ricchissimo buffet con un menù sofisticato ed un’ottima selezione di vini veneti.

Per attendere l’arrivo del nuovo anno, l’Hilton Molino Stucky offre agli ospiti che prenotano la cena la possibilità di fare un emozionante conto alla rovescia nello splendido contesto della terrazza all’8° piano, ammirando lo spettacolo dei fuochi d’artificio riflettersi sulle acque della laguna.

E per un regalo di Natale d’eccezione o per finire l’anno in pieno relax, cosa c’è di meglio che abbandonarsi alle coccole di avvolgenti massaggi e trattamenti? Sono 4 le proposte del rinomato centro benessere dell’hotel, l’eforea Spa & Fitness Centre, e includono prodotti ed esperienze professionali come il Chistmas Box, il quale contiene i prodotti per un vero rituale di detersione con latte detergente, tonico e capsule all’olio di rosa e lavanda, oppure Christmas Relax, 5 ingressi da 2 ore alla Spa e il centro fitness, o ancora il sublime Chocolate Infusion, vera coccola per il corpo e i sensi, con massaggio aromatico di 50 minuti al cioccolato e accesso di 2 ore alla Spa, disponibile su base individuale e di coppia. Per un aspetto più giovane e riposato e prepararsi ai nuovi inizi per il 2019, indicatissimo è invece il Superfood Christmas Treatment, trattamento viso vegan friendly, abbinato ad accesso di 2 ore alla spa.

Inoltre, il 15 Dicembre la Spa organizzerà un open day, durante il quale verranno offerti Pandoro e Panettone e, gli ospiti che acquisteranno queste offerte o altri servizi della spa, avranno la possibilità di usufruire delle seguenti promozioni:

Con acquisto minimo di € 85, 1 accesso spa in omaggio

Con acquisto minimo di € 100, 2 accessi spa in omaggio

Con acquisto oltre € 300, trattamento di 50 minuti in omaggio

Per finire, l’hotel ha pensato anche a delle proposte per eventi aziendali per Natale, con la formula cena a 3 portate (80€ a persona), che include 1 quarto di vino a persona, acqua e caffè, con la possibilità di aggiungere un welcome cocktail con canapé a 15€ a persona, oppure cena a 4 portate (95€ a persona), sempre con la possibilità di aggiungere un welcome cocktail con canapé a 15€ a persona, o ancora, una festa privata presso l’esclusivo Skyline Rooftop Bar, con vista mozzafiato su Venezia, per un aperitivo con buffet a partire da 120€ a persona (minimo 10 persone).

Hilton Molino Stucky sarà lieto di fare da cornice ai vostri festeggiamenti per il periodo natalizio e di fine anno!

Per maggiori informazioni, visitate il sito: https://molinostuckyhilton.it/gusta/offerte-festive2018.html.

Per le prenotazioni contattare: venice.info@hilton.com