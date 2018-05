UNICOMM inaugura il nuovo Format del Famila Superstore A MESTRE (VE) Via Pertini 14

Offerta focalizzata sui freschi, forte distintività su alcune categorie del grocery e tanta attenzione al risparmio energetico. Sono alcuni dei punti di forza

del nuovo Superstore del Gruppo Unicomm aperto alcune settimane fa e che sarà inaugurato il 10 maggio alle ore 9 avendo completato il grande parcheggio al servizio dei clienti.

Il Gruppo Unicomm di Vicenza (associato a Selex Gruppo Commerciale) inaugura il nuovo supermercato Famila di Mestre.

Su una superficie complessiva di 3.750 mq e un’area vendita di 2.500 mq ospita oltre 17.000 referenze con degli elementi di distintività nei reparti freschi e in alcune categorie del grocery come salutistico, biologico e Petfood. Il nuovo format sarà esteso ai punti vendita in ristrutturazione e alle numerose nuove aperture previste nel prossimo biennio. “Il Gruppo investirà nel prossimo biennio 135 milioni di euro - ha dichiarato il cav. Marcello Cestaro presidente del Gruppo Unicomm - attraverso un programma di sviluppo e di ristrutturazioni che interesserà tutti canali in cui siamo presenti”. Nel 2017 il fatturato del Gruppo Unicomm è cresciuto del + 4,79% rispetto all’anno precedente con un’ulteriore miglioramento dell’EBIT rispetto agli anni precedenti. Questa nuova realizzazione – aggiunge Giancarlo Paola dir. Commerciale - completa la rivisitazione dei nostri format avendo già rinnovato la proposta del supermercato e di alcuni ipermercati negli ultimi due anni. Stiamo realizzando anche una nuova proposta di Cash & Carry in vista delle quattro nuove aperture previste nei prossimi 12 mesi che porteranno a 50 le unità del canale.

Il nuovo Famila di Mestre si caratterizza anche per le molteplici soluzioni adottate per favorire il risparmio energetico. Gli impianti e le attrezzature utilizzate sono a minor consumo ed è stato realizzato un sistema di "omogeneizzazione " delle condizioni climatiche del negozio che controllando l’umidità crea maggior conforto per i clienti.