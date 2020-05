Universerìe. Live da casa: il secondo episodio in diretta su Zoom

Martedì 12 maggio alle 19.00 in diretta sulla piattadorma Zoom debutterà il secondo episodio di "Universerìe. Live da casa". La serie teatrale ideata dalla compagnia Amor Vacui per il Teatro Stabile del Veneto è stata scritta e interpretata dagli studenti dell’Università di Padova e, per questa edizione, si trasferisce dal placoscenico del Teatro Verdi a quello virtuale di "Una stagione sul sofà". La serie, iniziata lo scorso anno ha lo scopo di indagare le scelte di vita e le vite personali degli studenti dell'università attraverso un format rinnovato, come fosse un'autobiografia generazionale.

Episodio 2: Il caffè senza porte

Il nuovo episodio trae ispirazione da un luogo simbolo della città di Padova: il Caffè Pedrocchi. Il titolo dell'episodio è un rimando allegorico al noto caffè padovano, sempre aperto ma in cui, alla fine, non si entra mai perché c'è sempre tempo. Le cose che si possono fare sempre, dopotutto, si finisce per non farle mai. In questi mesi, gli studenti universitari, un po’ come tutto il resto del mondo, hanno deciso che era proprio il momento di fare tutte quelle cose rimandate da sempre per uscire dall’isolamento come persone migliori. Adesso, nonostante quello che siamo o non siamo riusciti a fare, si avvicina di nuovo il momento di uscire ma sentiamo che qualcosa è veramente cambiato? Che cos'è quella strana sensazione che ci trattiene sulla porta di casa?



L'episodio può essere seguito a questo LINK.

La replica: martedì 19 maggio su YouTube dalle 21.00 alle 23.00.