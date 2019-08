Le Università si sfidano in Storica domenica tra Rialto e Ca' Foscari

La gara sui galeoni torna domenica primo settembre durante la Regata Storica in Canal Grande. Nell'edizione 2019, oltre agli equipaggi delle Università veneziane Ca’ Foscari e Iuav gareggeranno l’Università di Sozhou (Suzhou Vocational University), l’Università di Vienna (University of Wien) e l’Università degli Studi di Trento.

Le fasi

Il confronto avverrà in due fasi: una prima di qualificazione attraverso manches eliminatorie, effettuate nella giornata di sabato 31 agosto, che permetteranno di individuare chi gareggerà per il primo e secondo posto (Finale A) e chi invece per il terzo ed il quarto (Finale B). La seconda fase, che si svolgerà domenica 1 settembre in Regata, consisterà in una manche secca di 750 metri tra il ponte di Rialto e Ca’ Foscari. La premiazione si terrà nella sede centrale di Ca’ Foscari subito dopo la gara.

Equipaggi

Equipaggio delle Università veneziane Ca’ Foscari e Iuav: Dalila Anghetti, Jessica Barichello, Sebastiano Carrettin, Pietro Colombo, Arianna Felicetti, Letizia Nuscis, Olivero Lorenzo, Massimiliano Pavan, Tommaso Santi, Davide Stefanile, Sara Nazzari (timoniere). Direttore Tecnico: Sergio Barichello Allenatore: Alberto Vianello. Equipaggio Suzhou Vocational University: Wei Wang, Jiankang Sun, Zhipeng Bo, Jiagong Wang, Yi Wu, Shuai Xu, Tian Ye, Luan Zhang, Manman Yu, Huijun Hu, Ziyu Xu, Wenwen Lin, Libi Wang. Equipaggio Università di Vienna: Goldberger Lea, Gröber Martin, Kornfeind Christoph, Kornfeind Philipp, Markon Emma, Scheitelbrand Iris, Schwarzl Christoph, Schwarzl Elisabeth, Senecic Christopher. Equipaggio Università degli Studi di Trento: Andrea Benincasa, Francesco De Paoli, Chiara Francheschi, Hesham Gaber, Alessia Giammarco, Gianmarco Lavacca, Ceren Okatan, Danielle Parrott, Aicha Pasquinelli, Siavosh Sepanta, Louise Wokswijk. La Sfida Remiera Internazionale delle Università è realizzata grazie alla collaborazione con il Cus Venezia, con il supporto del Comune di Venezia, di Ve.La. I galeoni, imbarcazioni tradizionali, sono messi a disposizione dal comitato cittadino di Venezia per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane.