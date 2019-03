"Uno per tutti, tutti per lo sport 2019" al Centro Piave

Ritorna al Centro Piave la tanto attesa manifestazione sportiva "Uno per tutti, tutti per lo sport”, che vede protagonisti i giovanissimi atleti del territorio e che ogni anno si arricchisce di nuovi appuntamenti. Dal 1 al 14 aprile, nello spazio del parcheggio adiacente al Centro Piave, circa 1800 bambini saranno impegnati nelle numerose attività sportive e tornei.

11 discipline

L’obiettivo primario della manifestazione è quello di educare i giovani ai valori positivi che lo sport sa trasmettere, in linea con la mission di Centro Piave. Il centro commerciale di San Donà, sempre sensibile e attento al proprio territorio, ha allestito un vero e proprio centro sportivo con ben 11 discipline sportive, tre campi in erba sintetica, un fondo Tatami per le arti marziali, un percorso ciclistico con una struttura parabolica, per giocare a Calcio, Mini-Basket, Volley, Pallamano, Rugby, Judo, Scherma, Ciclismo, Pattinaggio artistico, Baseball e la partecipazione delle Majorette, il tutto coinvolgendo un gran numero di atleti delle società del Basso Piave e limitrofe. Il torneo di calcio, organizzato dalla Società Sportiva Calcio San Donà, vedrà in campo bambini nati nel 2009-2010-2011 con dieci società partecipanti: Calcio San Donà, Altino, San Giuseppe, Don Bosco, Noventa, Fossalta, Musile Mille, Libertas Ceggia, Torre di Mosto e Caorle con ben 22 squadre suddivise nelle varie categorie.

Gli sport coinvolti

Il Mini-Basket avrà la New Basket San Donà come team di riferimento e per la Pallavolo ci sarà il Volley Pool Piave (società che sforna ogni anno giocatrici per le varie nazionali e che inanella titoli su titoli, tenendo alto il nome del territorio sandonatese) che con le loro ragazze offrirà un grande spettacolo. La Pallamano Oderzo, come primo appuntamento di questa 9° edizione, nella prima giornata con un raggruppamento con 15 squadre e oltre 260 giocatori di Handball. Il Rugby San Donà farà un raduno sabato 6 aprile su tre campi e la Polisportiva Musile con i suoi ciclisti correrà in un percorso con una parabolica dimostrando le proprie abilità a cavallo delle due ruote. Saranno presenti anche le atlete dell’Accademia Pattinaggio Artistico che in galleria del Centro ci regaleranno momenti magici, new entry di questa edizione i Metros Venezia Baseball club che con cappellini, mazze e guantoni, porteranno il sogno americano al Centro Piave. Il Club Scherma San Donà si esibirà con tutti i propri atleti e l’Associazione Arti Marziali San Donà con bambini, ragazzi e adulti, daranno dimostrazione di Aikido, Judo e Ju Jitsu sopra un fondo tecnico Tatami posizionato sulla galleria del Centro, colpo d’occhio e colore lo daranno le Majorette Onda Azzurra, 40 atlete che dimostreranno la loro bravura con una splendida esibizione sabato 6 aprile alle ore 15.30. Grande kermesse anche con il raduno del Mini-Basket, con 150 giovani cestisti in gara su tre campi a loro riservati, che coinvolgerà una decina di squadre di Mini-Basket del territorio. Il raduno del volley, con circa 270 atlete delle varie società venete, si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 12 mentre il Pattinaggio artistico farà l’esibizione finale in galleria sabato 13. La manifestazione inizierà domenica 1 aprile e durerà due settimane.

Le premiazioni e la chiusura dell'evento

Le premiazioni e la chiusura dell'evento sono previste per le 18 di domenica 14 aprile con le finali del torneo di calcio, il tutto sarà effettuato alla presenza delle varie autorità locali, dirigenti e simpatizzanti, in virtù del patrocinio che la Regione Veneto e la Città di San Donà di Piave danno alla manifestazione.