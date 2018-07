Nuove promozioni sui ticket d’ingresso alla mostra Van Gogh Multimedia Experience

Sconti sui ticket d’ingresso alla mostra Van Gogh Multimedia Experience ospitata a Venezia, a Palazzo Cà Faccanon (Mercerie San Salvador, 5016 Palazzo delle Poste). È possibile. La mostra, grazie alla multimedialità, permette una totale immersione nelle suggestioni e nei colori del genio olandese. La mission che persegue questo appuntamento con l’arte è quello di fornire una visione completa su tutte le opere prodotte dall’artista, con particolare riguardo alla sua travagliata e intensa vita, oltre che alla sua dirompente creatività. La convenzione stipulata con “City Pass Venezia Unica” permette ai possessori della card di acquistare il biglietto d’ingresso alla mostra a soli 12 euro, previa esibizione di un documento d’identità e della card stessa. Si tratta quindi di una nuova promozione che si va ad aggiungere a quella stipulata con Trenitalia, che permette a tutti coloro i quali si presenteranno in biglietteria muniti di tagliando “freccia rossa” o “frecciargento” per Venezia, di ottenere subito una riduzione sul costo del ticket d’ingresso. Due imperdibili occasioni per poter visitare a prezzo ridotto una mostra straordinaria che riesce ad arrivare davvero a tutti. Non solo conoscitori e appassionati, l’esposizione riscuote successo tra gli studenti di ogni ordine, e tra i turisti grazie a un percorso bilingue, in italiano e in inglese. La mostra resterà visitabile fino al prossimo 30 Settembre.