Ve.NICE, il festival del design che valorizza l'artigianato

Ve.NICE STUFF è un temporary showroom che dà visibilità ad alcune tra le più interessanti produzioni indipendenti di design. Ciò che caratterizza e accomuna queste produzioni è l'autenticità, il coraggio e la voglia di sperimentare: un design, cioè, che «volutamente intende porsi come alternativa ai prodotti senza qualità e senza storia di cui le vetrine delle nostre città, e di Venezia in particolare, sono sempre più piene». La rassegna, alla 5^ edizione, si svolge dal 13 al 16 dicembre 2018. Inaugurazione il 13 dicembre alle 18 nella sede di UNISVE a Dorsoduro, in Fondamenta del Squero 3077 (ponte dei Pugni).

Nato da un’idea di Kanz Architetti, Ve.NICE STUFF negli ultimi 4 anni ha ospitato decine di designer e progettisti. Protagonista di questa rassegna veneziana è ed è stata l’opera di un gruppo di editori di design che realizzano oggetti seguendone direttamente tutte le fasi: ideazione, produzione e distribuzione. Quest’anno gli ideatori Antonella Maione e Mauro Cazzaro hanno deciso di ambientare l’evento in un luogo che ha fatto la storia dell’artigianato in città, uno spazio di lavoro suggestivo e fuori dai percorsi più battuti: il laboratorio UNISVE, oggi sede dell’Unione Stuccatori Veneziani, già sede della storica falegnameria Salvagno fino al 2015, all’interno di un edificio esempio di architettura produttiva degli anni Venti, luogo simbolo della continuità tra tradizione e modernità. Dal 13 al 16 dicembre, qui sarà possibile scoprire ed acquistare i prodotti che spaziano dalla moda alla casa, dal gioiello alla grafica, dall’illuminazione al complemento d’arredo, dei 20 designer selezionati per Ve.NICE STUFF 2018.

INFO

→ luogo

Laboratorio UNISVE

Dorsoduro 3077 (Ponte dei Pugni), Fondamenta del Squero

→ eventi

Opening cocktail giovedì 13 dicembre ore 18.00*

Open party sabato 15 dicembre ore 19.00*

→ orari

apertura giovedì 13 dicembre dalle 14.00 alle 22.00*

venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 dalle 11.00 alle 22.00*

*ingresso libero

→ con il supporto di

Sernaglia – Vini, gusto e passione italiana

→ designers

Andreina Brengola

Anna Clara Zambon

Apart Lab

Bakamo + Sloow

Chiara CuceLuce

Davide Brugiolo

IN.ZU

Ivdesign

KANZ Architetti

Krakat

Studio Nicola Tessari

Padovanelle studio

Francesca Paolin

Raffaella Brunzin

SpazioTasso

studio saòr

Studio Tanto

Talking Hands - Con le mani mi racconto

VeniceFactory

Vitruvio Design

→ direzione e coordinamento progetto

Antonella Maione, Mauro Cazzaro, Martina Gerotto, Raffaella Brunzin