In laguna torna lo spettacolo della Veleziana

Quello del 19 e 20 ottobre sarà un fine settimana tutto dedicato alla vela a Venezia: torna infatti domenica la Veleziana 2019, regata di altura giunta alla sua 12esima edizione organizzata dalla Compagnia della Vela e abbinata a una veleggiata delle vele al terzo, che taglieranno il traguardo di San Marco assieme agli oltre 200 maxi yacht iscritti.

Veleziana Dinghy Cup

Per la prima volta, poi, si svolgerà anche la “Veleziana Dinghy Cup”, promossa dalle associazioni Velica Lido e Italiana Classe Dinghy 12’, che prevede 5 prove a sud dell’isola di Poveglia sabato mattina e la sfida vera e propria, che coinvolgerà una settantina di barche, la domenica in Bacino San Marco in concomitanza, appunto, con la Veleziana. Le prove veliche non si esauriranno qui: sabato 19 è infatti prevista la Venice Hospitality Challenge, che sarà seguita da una parata di una decina di imbarcazioni di ex classi olimpiche armate con vele artistiche.

Percorso della Veleziana 2019

La partenza della Veleziana è prevista alle 13 in mare, di fronte alle spiagge del Lido di Venezia: da lì i maxi yatch entreranno in Laguna attraverso la Bocca di Porto del Lido di Venezia, terranno poi a destra l’Isola di Sant’Andrea (da dove si aggiungeranno alla regata le vele al terzo), per poi arrivare in Bacino San Marco, con tempo limite di percorrenza fissato per le 17. Il fatto che le imbarcazioni solchino sia acque di mare che di laguna la rende una competizione peculiare.

Moro di Venezia

Tra le particolarità della Veleziana 2019, oltre alla presenza del Moro di Venezia, si conta la partecipazione dell'Associazione Nazionale Scuola Navale Militare “F. Morosini”, con 3 equipaggi di ex studenti della scuola a bordo di barche messe a disposizione dalla Compagnia della Vela. Tra gli stranieri, spiccano le presenze dalla Slovenia, mentre saranno molti gli equipaggi italiani, con velisti provenienti da Veneto, Friuli, Marche, Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, ma anche Piemonte, Toscana e Liguria.