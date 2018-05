Ven.18.mag Silent Casteo night at via Garibaldi

Riceviamo e pubblichiamo

"LA SILENTDISCO NIGHT SBARCA A CASTELLO grazie !



Siete mai stati ad un Silent Disco? E' arrivato il momento di provarlo, tre situazioni musicali ascoltabili in cuffia a vostra scelta!



Per la prima volta nel cuore di Sestiere di Castello, nella magnifica Via Garibaldi !



VEN 18 MAGGIO dalle 21:00



DOVE : VIALE GIUSEPPE GARIBALDI- (VENEZIA) Castello, 30122 Venezia

Punti distribuzione Cuffie presso VECIO TRANI / REFOLO /

SALUMERIA



INFOLINE WATSUP +39 3923293474 / +39 3208134483



BIGLIETTO UNICO 5 EURO MA se acquisterai 3 di bibite presso i locali che aderiscono all'iniziativa ti verrà rimborsato per intero il costo della cuffia !!



#Silent #Night #LineUp



▶ RED Line (Rock'n'Roll/Reggae/Trash/Reggaetton)

▶ GREEN Line (Funky/Latin House/Techno/Afrotrap/HipHop)

▶ BLUE Line (Electroswing/Balkan/Revival '70'80'90)



MIXED BY : Jacopo Moi Aka Falange, Alberto Bullo Dj & Surprise Guest(s) !!



Cuffia : 5€



IMPORTANTE:

> PORTARE DOCUMENTO D'IDENTITA' PER NOLEGGIO CUFFIA.



Powered By Vecio Trani, El Refolo, Salumeria".