Arte, musica e spettacoli per rivitalizzare il centro: al via i "Venerdì di via Verdi"

Prenderà il via venerdì 6 aprile 2018 il ciclo di quattro appuntamenti promossi dal gruppo "Via Verdi Viva" in collaborazione con il Comune di Venezia, nell'ambito de Le Città in festa, per rivitalizzare la zona di via Verdi in centro a Mestre.

Quattro eventi

Quattro eventi, molto diversi tra loro, ma accomunati dalla volontà di incontrare le persone, emozionarle, avvicinarle a tutte le forme di arte in un ambiente insolito come la strada. Dalla musica e dai canti dell'India, con il gruppo Prema Swarupa (6 aprile alle 18.30), alla presentazione del libro di un giovane scrittore mestrino, Enrico Orsenigo (13 aprile alle 18); dalla letteratura italiana, con la recita della Divina commedia accompagnata dal blues (20 aprile alle 18) al teatro, con uno spettacolo su Mestre (27 aprile alle 19).

"Iniziative per la comunità"

"Abbiamo sposato da subito il progetto di 'Via Verdi Viva' - ha spiegato l'assessore comunale al Turismo Paola Mar - perché si inserisce pienamente all'interno del percorso di animazione che vede coinvolte le aree centrali di Mestre, riscontrando importanti risultati. Il format collaudato di 'Happy Friday' ha ottenuto il gradimento sperato e continua a catalizzare presenze grazie ad iniziative e performance artistiche diffuse un po’ in tutte le aree pedonali. La partecipazione alle iniziative sarà anche l'occasione per riscoprire e conoscere le attività commerciali che contribuiscono ogni giorni a mantenere vitale la città e rappresentano un esempio concreto di sussidiarietà".