La Venezia che piace va di corsa su e giù dai ponti: si parte in notturna, domenica di festa

Un weekend all'insegna dello sport, una vera e propria manna per gli amanti della corsa. Il fine settimana veneziano è infatti caratterizzato da due ormai storici appuntamenti che puntano alla corsa e al movimento in primis, ma anche all'aggregazione e alla promozione della città. Sabato sera è tempo di Venice Night Trail, mentre domenica mattina occhi puntati sulla quarantesima edizione della Su e Zo per i Ponti. Due manifestazioni accomunate dalla corsa e dalla passeggiata per il centro storico, ma diverse per caratteristiche tecniche e organizzative. La Venezia che piace, è la Venezia che va di corsa.

Venezia by night

La Venezia notturna, illuminata da 3000 lampade in movimento (quelle dei partecipanti), sarà lo scenario privilegiato del Venice Night Trail, in un percorso sviluppato tra ponti, calli e campielli. Un trail tecnico e impegnativo, unico nel suo genere e spettacolare, lungo 16 chilometri e con 51 ponti da attraversare. Una competizione che si addentra nelle zone più tipiche di Venezia, spingendosi fino a Sant’'Elena e alla Biennale, per poi risalire fino a Piazza San Marco, attraversare il Canal Grande sul ponte dell’Accademia e raggiungere Punta della Dogana. Da qui gli atleti percorrono le Fondamenta delle Zattere fino a San Basilio, lungo il Canale della Giudecca. Una gioia per la salute e per gli occhi, insomma.

40 anni su e zo per i ponti

Partirà invece domenica mattina la 40. edizione della Su e Zo per i Ponti, uno degli eventi principi della primavera veneziana, passeggiata di solidarietà per le calli di Venezia. Giovani e meno giovani, famiglie, scolaresche, gruppi e associazioni sportivi, non manca nessuno tra gli iscritti di una giornata all'insegna dell'aggregazione, dell'amicizia e della solidarietà. Sarà anche una giornata all’insegna del turismo sostenibile nel rispetto della città, alla scoperta della sua arte e della sua storia, della sua vera anima ed essenza.