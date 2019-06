Cinema, musica e teatro: la programmazione estiva a Venezia, isole e terraferma

Gli appuntamenti dell'estate veneziana toccano, letteralmente, tutti gli "angoli" della città. Alcuni sono delle conferme: tornano il Cinemoving, ovvero il cinema itinerante della terraferma, e il Candiani Estate, il programma musicale e letterario del Centro culturale mestrino; ma anche l'apprezzatissimo Marghera Estate, tra musica, street food e cinema. Le novità saranno invece Alba Festival, quattro giornate di arte musica e cultura al parco Albanese, i tornei di basket in tutto il territorio e il ritorno del cinema all'aperto a San Polo.

Cinemoving

Il cinema itinerante è in programma dal 20 giugno al 25 agosto con nuove location ma con la stessa formula: un furgone attrezzato con schermo, proiettore e 99 sedie. Per l'estate 2019 è stato ampliato il numero di serate ma la novità sarà appunto il ritorno del cinema a Venezia in Campo San Polo dal 9 al 18 agosto. L’ingresso è libero e gratuito per ogni serata. Senza dimenticare poi che è sempre valido l’invito a portare la sedia da casa. Tappa di apertura (20-21 giugno) e di chiusura (24-25 agosto) sarà Santa Marta. Nel mezzo, 47 proiezioni in tutte le località del Comune di Venezia, dalla città storica a Mestre 3 Zelarino, da Chirignago a Campalto, senza dimenticare Malcontenta, Favaro e Dese. ( PROGRAMMA COMPLETO )

Candiani Estate

Dopo il successo della prima edizione torna anche Candiani Estate, dal 26 giugno al 31 luglio, la rassegna di musica e libri che animerà le serate mestrine: una kermesse di qualità sia in fatto di generi che di stili che abbraccerà un pubblico vasto ed eterogeneo e animerà la piazza due sere la settimana, coinvolgendo quanti sceglieranno il centro della città e l'arte del Candiani per trascorrere un'estate all'insegna della cultura.

Alba Festival

Il Settore cultura del Comune, in collaborazione con Macaco Records, propone l'Alba Festival al parco Albanese, dal 27 al 30 giugno, quattro giornate di arte musica e cultura; si tratta di un festival estivo che si distinguerà per la sua particolare aspirazione artistica. È rivolto ai giovani ma anche alle famiglie e propone un vero e proprio percorso attraverso le arti grazie a workshop per ragazzi e attività artistiche trasversali. Non il solito festival, quindi, ma un movimento artistico per avvicinare i cittadini all'arte in modo alternativo e ludico.

Teatro sottocasa

Infine a luglio e agosto anche il teatro arriverà sotto casa di veneziani e mestrini con il programma proposto dal Teatro Stabile del Veneto intitolato “Sottocasa il teatro nelle città”, con tanti spettacoli gratuiti alle ore 18 e alle 21 ( PROGRAMMA COMPLETO ).

La rassegna si chiama “rEstate in città. Musica, teatro, sport e cinema tra terra e laguna” ed è stata presentata questa mattina a Forte Marghera, con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, e il capo di Gabinetto del sindaco, Morris Ceron. La rassegna rientra nel progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane (PON Metro) 2014-2020.

«È la prima volta che viene presentato un cartellone unitario e di questo livello – ha commentato l'assessore Venturini – sia per la qualità dei contenuti, sia per il numero di eventi, alcuni dei quali organizzati anche in collaborazione con altri enti. Saranno due mesi intensi, frutto del lavoro espresso dall'amministrazione comunale in questi tre anni. Il Cinemoving in via Piave l'anno scorso è stato un momento davvero emozionante, perché dopo anni di lavoro, con le forze dell'ordine, abbiamo finalmente restituito un quartiere ai suoi cittadini».

«Tutti gli eventi in cartellone sono finanziati attraverso il bilancio del Comune - ha spiegato il capo di Gabinetto, Ceron -. Prima abbiamo fatto quadrare i conti e ora possiamo permetterci di finanziare appuntamenti come questi, anche per il 2020. Ovviamente non mancheranno i grandi eventi, come il Festival Show, ma allo stesso tempo porteremo il cinema e il teatro sotto casa di tutti: è così che intendiamo la cultura, una socialità con il sorriso».

