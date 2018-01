Venezia Photo, a San Servolo il grande evento sulla fotografia: tra i docenti Oliviero Toscani

Venezia Photo: il Festival di fotografia di Arles, il più importante d’Europa, giunto alla sua 48° edizione, sbarca in laguna per organizzare insieme a San Servolo srl un grande evento dedicato alla fotografia: 50 master class proposti con un approccio formativo innovativo, residenziale e coinvolgente, per trattare una grande varietà di tematiche e di tecniche.

Accordo quinquennale

Venezia Photo è frutto di molti mesi di elaborazioni e di visite vicendevoli effettuate dai vertici del festival di Arles e di San Servolo srl, società in house della Città metropolitana di Venezia, che hanno portato ad un accordo quinquennale tra le parti con il coinvolgimento anche di Adap (Associazione per la diffusione dell’Arte fotografica di Lione) per realizzare Venezia Photo nella splendida Isola di San Servolo.

L'evento

Dal 16 febbraio al 5 marzo 2018 nell'isola saranno presentatu quindi 50 master di qualità, tenuti da più di 30 tutor e docenti, fotografi professionisti di fama internazionale come Laurent Baheux, Eric Lafforgue, Serge Ramelli, Julien Mignot, Stefanie Renoma, Eric Jeffries, Eric Bouvet, Formento + Formento, Jean-Christophe Béchet, Sylvie Hugues, Nicolas Guerin, Settiminio Benedusi, Ambroise Tézenas, Oliviero Toscani, Yann Arthus-Bertrand, Peter Knapp che coinvolgeranno oltre 700 appassionati di fotografia provenienti da tutta Europa.

I corsi

Il programma prevede per i partecipanti un’immersione totale tra corsi residenziali della durata di 3 oppure 5 giorni, proiezioni di film e di immagini documentarie, serate e concerti, dimostrazioni e incursioni fotografiche in città. Venezia Photo intende così, forte del know how del Festival di Arles, creare una comunità internazionale attiva, uno spazio e un momento di diffusione, condivisione e scambio tra universi diversi in un ambiente favorevole alla creatività di ciascuno: l’Isola di San Servolo, il centro culturale e di ricerca di Venezia.

I docenti

Il programma si articola in un ricco elenco di proposte per avvicinare un pubblico vasto e non solo di professionisti all’affascinante mondo di questo mezzo espressivo: 10 master class in simultanea con massimo 15 partecipanti, 5 sessioni di 10 master class, con il supporto di assistenti fotografi dell’Accademia di Belle Arti di Venezia (anch’essa operante a San Servolo), disponibilità di modelli fotografici, uscite studio e momenti di scambio. Ogni seminario ha un tema particolare, spesso dedicato proprio alla Città di Venezia, che sarà oggetto di specifiche e mirate campagne fotografiche.