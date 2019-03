Venezia Photo 2019

Un’immersione totale nel mondo della fotografia, con una proposta formativa di alto profilo, mostre e conferenze aperte al pubblico, e un nuovo contest fotografico: Venezia Photo, il festival internazionale interamente dedicato alla fotografia, ritorna sull’Isola di San Servolo con la sua seconda edizione, dal 25 aprile al 4 maggio 2019, portando in laguna i grandi nomi della fotografia per una serie di workshop ed eventi esclusivi.

L’Isola diventa luogo ideale per una community di appassionati di fotografia, attraverso un programma articolato in 24 workshop della durata di 4 giorni ciascuno, rivolti ai professionisti ma anche a fotoamatori e principianti, che permette ai partecipanti di confrontarsi e condividere la vita in isola con i grandi maestri della fotografia mondiale.

Accanto ai workshop rivolti agli iscritti, VENEZIA PHOTO propone anche un calendario di appuntamenti sul tema della fotografia aperti al pubblico, che si terranno nell’Isola di San Servolo: sabato 27 aprile, ore 20.45, il grande fotografo francese Yann Arthus-Bertrand è ospite del festival per una serata-retrospettiva in cui ripercorrerà la sua carriera fin dagli esordi, e presenterà degli estratti dal suo film “Woman” in uscita nel 2019, co-diretto con Anastasia Mikova, un lavoro che osserva e tenta di comprendere la figura e il ruolo della donna in diversi paesi del mondo, interrogandosi sui progressi compiuti e su quanto ci sia ancora da fare. Mercoledì 1 maggio ore 18.30 avrà luogo una conferenza-incontro con uno dei maestri di VENEZIA PHOTO, Paolo Roversi, fotografo italiano di fama internazionale e autore di fotografie di moda suggestive e dalla forte carica emotiva. VENEZIA PHOTO avrà inoltre un prosieguo al McArthurGlen Designer Outlet di Noventa del Piave (Ve), dove dal 4 al 30 maggio sarà ospitata una retrospettiva del fotografo di moda franco-belga Nicolas Bets, il quale è anche tra i maestri dei workshop.

Spazio anche alla creatività con il contest fotografico “Your own unexpected Venice” tuttora in corso e lanciato d’intesa con Manfrotto sulla piattaforma social di Instagram. Per partecipare è necessario proporre una visione personale della città di Venezia, lontana dalle solite immagini-cartolina, postando un massimo di tre immagini entro il 15 aprile usando l’hashtag #YourOwnUnexpectedVenice. A selezionare i vincitori è chiamata una giuria internazionale composta da Alexandre de Metz, Maral Deghati, Francesca Lanaro e Francesco Pistilli. In palio, per il primo classificato, la partecipazione gratuita alla masterclass di VENEZIA PHOTO con il fotografo Serge Ramelli, mentre il secondo e terzo classificato riceveranno attrezzatura fotografica messa a disposizione da Manfrotto. Le migliori immagini saranno comunque esposte nel corso VENEZIA PHOTO.