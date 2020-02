Venezia Sposi 15 – 16 febbraio all’NH Laguna Gallery di Mestre

Sabato 15 e domenica 16 febbraio si terrà la nuova edizione di Venezia Sposi, la fiera per il matrimonio, presso l’NH Laguna Gallery di Mestre.



Oltre 40 gli espositori presenti in fiera che, attraverso i loro stand allestiti con originalità ed eleganza, presenteranno ai visitatori tutto ciò che serve per organizzare al meglio il loro giorno più importante.

Tra le aziende presenti si potranno trovare: abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino, liste nozze con articoli regalo, argenteria, corredi, biancheria per la casa, partecipazioni e biglietti augurali.

Tra le aziende specializzate del settore nozze ci saranno anche gioiellerie, ville, ristoranti, catering e location, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo ed intrattenimento.

Si potranno conoscere fotografi, fioristi, complessi artistici e musicali, noleggi auto e non per ultime le agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per la tanto attesa e sognata luna di miele.

La fiera sarà aperta sabato 15 febbraio dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 16 febbraio dalle 10.00 alle 19.00. L’NH Laguna Gallery è sito in Viale Ancona, 2 – 30172 Mestre, Venezia.

L’ingresso è gratuito CON REGISTRAZIONE o direttamente in fiera compilando una semplice scheda al punto registrazioni.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito www.veneziasposinfiera.it, contattare la segreteria organizzativa Multimedia Tre allo 049/9832150, scrivere a info@veneziasposinfiera.it o seguire la pagina Facebook Venezia Sposi.