Prenderà il via il 20 ottobre la 5. edizione di Venice Hospitality Challenge, la regata che lega il fascino della vela all'eccellenza alberghiera, una sorta di Gran premio della città di Venezia nel cuore del Bacino di San Marco. Una manifestazione che unisce sport e competizione in un evento che vedrà partecipare undici maxi yacht, guidati da skipper di fama internazionale, abbinati ad altrettante realtà dell'alta hotelleria veneta.

Programma

I Team, guidati da skipper di fama internazionale, si confronteranno sul campo di regata per contendersi l’ambito cappello del Doge, realizzato appositamente per la Venice Hospitality Challenge 2018 dalla storica vetreria muranese F. B. Signoretti. La manifestazione si aprirà venerdì 19 ottobre con uno standing buffet alle 19 presso Ca’ Sagredo Hôtel, mentre alle 11 di sabato 20 ottobre si terrà il briefing equipaggi presso la ex Sala Gardini dei Magazzini del Sale.

Via alla regata

Il via alla regata sarà dato alle 13.30. Base della flotta sarà Marina Santelena, mentre il bacino di San Marco, punto focale del percorso, permetterà al pubblico di seguire dalle rive una competizione spettacolare, nella cornice della città più bella del mondo. Le premiazioni, con l’assegnazione ai vincitori del cappello del Doge e dello Champagne Pommery, avranno luogo alle Zattere presso la banchina VYP Venice Yacht Pier a diretto contatto con la cittadinanza alle 16.30 circa.