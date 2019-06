Venice Hospitality Challenge 2019

Venice Hospitality Challenge. L’attesissimo Gran Premio della Città di Venezia tornerà il 19 ottobre 2019 regalando ai partecipanti e agli spettatori grandi emozioni perché è l’unica regata che si disputata nelle acque interne di una città tra le più famose al mondo, la Serenissima.

Maxy yacht

Sportività, luxury e lifestyle sono i mondi di riferimento di questa competizione che vedrà partecipare Maxi Yacht che hanno firmato pagine indimenticabili nella storia della vela abbinati ad altrettante famose realtà dell’alta hôtellerie veneziana. I Team, guidati da skipper di fama internazionale, scenderanno sul campo diregata per contendersi l’ambito cappello del doge, realizzato appositamente da Massimiliano Schiavon, storica vetreria muranese. Come sempre la manifestazione è organizzata dallo Yacht Club Venezia e le imbarcazioni ospitate presso il Marina SantElena.

Gli hotel partecipanti

Gli hotel che parteciperanno a questa sesta edizione sono: Hilton Molino Stucky Venice; Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice; Belmond Hotel Cipriani; SINA Centurion Palace; Palazzina; The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice; Ca’ Sagredo Hotel; Hotel Excelsior Venice Lido Resort; The St. Regis Venice; JW Marriott Venice & Resort Spa ai quali si aggiungono quest’anno Bauer Palazzo, San Clemente Palace Kempinski, Hotel Londra Palace e la partecipazione straordinaria della famiglia Alajmo, eccellenza della cucina italiana.

Programma

Anche questa edizione della Venice Hospitality Challenge, vedrà lo Yacht Club Venezia, promotore della regata farsi portavoce degli obiettivi di salvaguardia della Fondazione One Ocean. L’impegno da parte di YCV è stato condiviso anche dal Comune di venezia e pubblicamente ufficializzato da parte dell’Assessore all’Ambiente e alla Città Sostenibile Massimiliano De Martin che ha firmato la Charta Smeralda. Il via alla regata è previsto per le 13.30 di sabato 19 ottobre e base della flotta sarà il Marina Santelena mentre il bacino di San Marco, punto focale del percorso, permetterà al pubblico di seguire dalle rive una competizione spettacolare nella cornice della città più bella del mondo.