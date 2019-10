I tatuatori più bravi del mondo fanno tappa a Mestre

Arte, musica, ma, soprattutto, molti dei migliori tatuatori del mondo riuniti in un grande evento. Dall’11 al 13 ottobre 2019 nel capoluogo veneto torna Venezia International Tattoo Convention, uno dei grandi eventi di settore in Italia, giunto quest’anno alla quinta edizione.

I tatuatori

Presso il Centro Congressi del Russott Hotel in via Orlanda 4 a Mestre, tre giorni di eventi e divertimento, ai quali parteciperanno oltre 150 tra i più importanti artisti del tatuaggio mondiale, provenienti da 25 nazioni pronti a rendere felice il pubblico realizzando le loro opere d’arte sulla pelle dei visitatori. Tra loro, Alex De Pase, Ash Lewis, Christian Casas, Dave Paulo, Ivano Natale, Jay Freestyle, Marco Manzo, Max Pniewski, Moni Marino, Mumia Felix, Neon Judas, Ryan Smith, Robert Hernandez, Sandra Daukshta, Sandry Riffard, Sasha O'Karin, Silvano Fiato, Tofi, Karol Rybakowsky, Volko Merschky e Simone Pfaff, Zhang Po e moltissimi altri nomi, che non citiamo per brevità, i quali sono diventati veri e propri punti di riferimento per un mondo che coniuga arte, corpo e identità.

Sfida a colpo di tatuaggi

Tra i momenti più attesi, i "tattoo contest", nei quali, gli artisti presenti nella manifestazione si sfideranno sul palco del salone centrale a colpi di creatività, presentando i tatuaggi realizzati nei tre giorni della Kermesse. Varie giurie composte da artisti di fama internazionale eleggeranno i migliori, divisi per categorie e stili. Un evento dedicato alla “body art”, che coniuga arte, linguaggio, forma di espressione e tendenza sociale, ma che è anche un settore economico in costante crescita, con un giro d’affari in Italia stimato oggi complessivamente in 500 milioni di Euro per circa 30.000 imprese.