Venice Night Trail al via: tutto pronto per la corsa in notturna da 16 chilometri e 51 ponti

Sabato 14 aprile 2018 a Venezia si rinnova l’'appuntamento con il CMP Venice Night Trail, la corsa in notturna organizzata dal Venicemarathon Club lungo le calli e i campi di Venezia. Venezia by night sarà illuminata da oltre 3000 lampade in movimento che coloreranno ponti, calli e campielli in un trail piuttosto tecnico e impegnativo, ma sicuramente unico nel suo genere e molto spettacolare di 16 chilometri e 51 ponti.

Trail notturno

Il via sarà dato alle 21 dall'’area portuale di San Basilio e i concorrenti avranno la possibilità di scegliere tra la versione competitiva e quella ludico motoria. L’'affascinante trail notturno si addentrerà nelle zone più tipiche di Venezia, spingendosi fino a Sant’'Elena e alla Biennale, per poi risalire fino a Piazza San Marco, attraversare il Canal Grande sul ponte dell’Accademia e raggiungere Punta della Dogana. Da qui gli atleti risaliranno le Fondamenta delle Zattere fino a San Basilio, lungo il Canale della Giudecca.

Percorso

Il Running Village sarà allestito quest’anno in zona partenza e arrivo, nell’area portuale di San Basilio, facilmente raggiungibile sia dalla stazione ferroviaria di Venezia-Santa Lucia che dal terminal di Piazzale Roma. Qui i concorrenti ritireranno il pettorale e il pacco gara, troveranno il ristoro finale e potranno usufruire del servizio docce allestito presso gli impianti sportivi del Cus Venezia. Al Parco San Giuliano di Mestre, invece, un servizio di bus navetta accompagnerà in partenza e riporterà indietro tutti coloro che sceglieranno di lasciare l’auto nei parcheggi gratuiti del Parco.