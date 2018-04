Venice Summer Music: tre giorni di grandi concerti al Parco San Giuliano

Venice Summer Music. La grande musica internazionale torna al Parco di San Giuliano dal 28 al 30 luglio 2018. L'appuntamento sarà al parco San Giuliano, e vedrà esibirsi artisti e band di grande successo e richiamo internazionale con una previsione di oltre 80mila spettatori nei tre giorni.

Palco centrale ma non solo

L'allestimento dello storico polmone verde a due passi da Venezia prevederà la realizzazione di un palco centrale così come avveniva per i grandi eventi degli anni passati. Nelle vicinanze è prevista anche una tensostruttura circense che si svilupperà su un’area di quasi tremila metri quadri all’interno della quale sarà allestito lo spazio per le performance di un notissimo format. Ma sarà predisposta anche una terza area, dedicata ai live di band emergenti selezionate dal progetto LiveIT. Le band si esibiranno sul RedBull Tour-Bus, ispirato agli anni Sessanta, che si trasformerà in un palco sopraelevato.

Food truck

Per quanto riguarda la ristorazione sarà prevista un’area di food truck da tutta Italia con i migliori prodotti tipici, alla scoperta delle eccellenze del Belpaese.