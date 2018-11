Al Rivolta la musica è in vinile: arriva «Venyl», la 7^ fiera del disco

La musica non solo da ascoltare ma anche da toccare, scambiare, comprare. Per tutti quelli che apprezzano il suono del supporto fisico, c'è "Venyl", fiera del disco di Venezia (7^ edizione) in programma domenica 9 dicembre 2018 al centro sociale Rivolta di Marghera. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 20, il locale ospiterà 50 tra i migliori espositori in circolazione e oltre 300 metri lineari di banchi, dando spazio a tutti i generi musicali in tutti i formati (33/45 giri, mix, CD, DVD, tapes).

Ad accompagnare la fiera c'è il live dj set [only vinyl] per tutta la giornata a cura di The Obscure Music Club, Vinilite records, MicroSolchi, Leo Cappa (Kappadistribution). Dalle 16.30 alla consolle gli ospiti Antares Color e ROC BEATS aka DJ SHOCCA.