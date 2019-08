Venice Glass Week, è di scena il vetro: tradizione da conservare e attualizzare

«Non è solo con il bollino che si difendono le eccellenze, occorre puntare su bellezza e qualità, e tornare anche all'utilità degli oggetti». A dirlo è l'imprenditore, produttore e anche ideatore della scuola del vetro Abate Zanetti di Murano, il sindaco Brugnaro, che oggi ha presentato a Ca' Farsetti la terza edizione di The Venice Glass Week. Il festival internazionale è dedicato all’arte del vetro e coinvolge molte istituzioni per rivitalizzare e sostenere una delle più importanti attività artistiche e creative della città. Un evento promosso dal Comune di Venezia, organizzato dalla Fondazione Musei Civici, Fondazione Giorgio Cini, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, e Consorzio Promovetro Murano, oltre alla Regione Veneto. Il festival si terrà a Venezia, Murano e Mestre dal 7 al 15 settembre. All’incontro anche l'assessore regionale al Territorio, Cultura e Sicurezza, Cristiano Corazzari, la direttrice del museo del vetro di Murano, Chiara Squarcina, e Jean Blanchaert del comitato scientifico The Venice Glass Week.

Il vetro «soffre»

È arte, bellezza, manualità, ma anche fatica e impegno, il vetro di Murano. Ed è in sofferenza. Lo ricordano alcuni produttori storici dell'isola, come Daniele Mazzucato. «Ho lavorato 80 giorni in un anno, l'anno scorso - racconta Mazzucato della fornace vicino a palazzo Da Mula -. E la produzione dall'isola se ne sta andando. Perché qui i costi sono più alti, il gas, le materie prime, il trasporto. Certo non ci sono condizioni che aiutano a competere. Abbassando i costi potremmo vendere di più e questo ci darebbe una mano, anche per non continuare a contare sugli ammortizzatori sociali per la forza lavoro che resta sull'isola. Ormai parliamo di poche centinaia di operai, a fronte dei 6 mila addetti degli anni '90». «Non solo il vetro soffre, sicuramente questa arte ha problemi enormi - ricorda il consigliere alle Tradizioni Giovanni Giusto -. Non dimentichiamo tutte le produzioni artigianali che hanno fatto grande Venezia e che ora dobbiamo difendere dalla speculazione. Lavorazioni del legno, del ferro, mestieri tradizionali che fiorivano nei magazzini e sottoscala, sono un patrimonio che va difeso a oltranza, dedicando spazi e creando un sistema adeguato alla città, per continuare a tramandarle».